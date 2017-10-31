31.10.2017 (11:05)

В войска Западного военного округа поступили новые пикапы «УАЗ Патриот» с пулеметами и гранатометами

В подразделения спецназа и разведки Западного военного округа (ЗВО) по гособоронзаказу поступило более 25 специальных транспортных средств, созданных на базе пикапа «УАЗ Патриот».

Внедорожники способны нести в своих кузовах не только пулеметы Калашникова или автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя», но и противотанковые ракетные комплексы, способные поражать подвижные одиночные цели на расстоянии до 5 км.

Автомобили повышенной проходимости оборудованы каркасом для установки опорно-поворотного кольца в целях размещения вооружения и средств защиты от осколков, тентом со съемной накидкой в верхней части.

Военнослужащие в ближайшее время приступят к освоению новой техники, которая позволит увеличить мобильность подразделений специального назначения и разведки ЗВО, действующих на удалении от основных сил, и повысить эффективность выполнения задач по предназначению.

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