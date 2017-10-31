31.10.2017 (10:48)

В войска ЗВО начали прибывать первые команды призывников

В отдельную мотострелковую бригаду Западного военного округа (ЗВО), дислоцирующуюся в Ленинградской области, прибыла первая команда новобранцев осеннего 2017 года призыва численностью около 50 человек.

В настоящее время в соединении из призывников сформированы учебные подразделения. В течение месяца офицеры проведут с молодыми солдатами занятия по строевой, огневой, физической, инженерной, тактической подготовке, в ходе которых новобранцы получат первичные знания по своей воинской специальности, а также смогут адаптироваться к новым для себя условиям жизни.

Сначала призывники пройдут курс индивидуальной общевойсковой подготовки, который завершится выходом на полигон для выполнения стрельб из автомата АК-74 и метания ручных учебно-имитационных гранат.

В целях скорейшей адаптации к военному рациону питания командованием бригады согласован вопрос со сторонними организациями, осуществляющими продовольственное обеспечение, по разнообразию ассортимента приготовляемых блюд, увеличению их калорийности и витаминизации.

В это же время психологи соединения займутся обследованием морально-психологического состояния и деловых качеств каждого новичка, используя современный автоматизированный комплекс и уникальные отечественные методики в области психологического изучения личности.

В ближайшее время для комплектования воинских частей и соединений, дислоцированных в Западном военном округе, ожидается прибытие еще более 17 тыс. призывников.

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