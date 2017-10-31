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31.10.2017 (11:33)

Военно-исторический журнал в ноябре рассказывает о работе Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества

В очередном номере «Военно-исторического журнала» публикуется статья начальника Управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества, генерал-майора запаса, кандидата военных наук Владимира Попова.

Свой материал «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат…» автор посвятил расскажу о работе по увековечению памяти погибших героев как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

В статье также рассмотрены вопросы организации централизованного учета воинских захоронений, методологии поиска павших и пропавших без вести участников боевых действий с использованием электронных поисковых систем, военно-мемориальной деятельности Минобороны России во взаимодействии с зарубежными партнерами.

Попов В.В. Война не окончена, пока не похоронен последний солдат

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
СМИ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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