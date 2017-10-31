31.10.2017 (10:30)

Военнослужащие ЗВО примут участие в подъеме со дна Ладожского озера немецкого бомбардировщика времен Великой Отечественной войны

По указанию командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Андрея Картаполова около тридцати военнослужащих Ленинградской военно-морской базы, среди которых четыре водолаза, примут участие в поисково-спасательной операции по подъему со дна Ладожского озера немецкого среднего бомбардировщика Heinkel He-111 времен Великой Отечественной войны.

Поисковые работы будут проходить в южной части озера на глубине примерно около 5 метров. К экспедиции будет привлечено специальное водолазное морское судно, большой гидрографический катер и вспомогательное оборудование. В данный момент ведется подготовка всего необходимого снаряжения.

Также моряки Ленинградской военно-морской базы параллельно проводят работы в территориальных водах России в Гданьском и Финском заливах Балтийского моря. При этом задействовано до четырех судов и кораблей Балтийского флота. Среди объектов обследования предположительно находятся учебный артиллерийский корабль, транспорты разных водоизмещений, подводная лодка, сторожевой корабль, самолет, а также неидентифицированные подводные объекты.

В соответствии с действующим международным и российским законодательством найденные экспедицией корабли и подлодки будут объявлены воинскими захоронениями, места их гибели нанесут на все морские карты.

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