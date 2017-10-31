31.10.2017 (08:12)

Силы ТОФ на Камчатке к циклонам готовы

На этой неделе сразу три мощных циклона обрушатся на полуостров Камчатка. С 30 октября на юге Камчатки уже бушует тайфун «Саола»: идет проливной дождь со снегом, порывы ветра достигают более 30 м/с.

В соединениях, частях и на кораблях Тихоокеанского флота, дислоцированных на полуострове, объявлено штормовое предупреждение, личный состав находится в готовности противостоять стихии.

В штабах войск на северо-востоке России и в подводных силах ТОФ постоянно ведется мониторинг ситуации, в плановом порядке налажено взаимодействие с другими силовыми структурами, с администрациями городских округов и муниципалитетов Камчатского края. На военных объектах проверены и приведены в готовность резервные источники питания.

Спасательные суда и суда вспомогательного флота готовы к выполнению задач по предназначению. Полёты авиации и переходы кораблей скорректированы с учетом фактических и прогнозируемых метеоусловий.

Справочно:

По прогнозам синоптиков, 2 ноября к полуострову подойдет новый тихоокеанский циклон: ожидается усиление ветра до 14 м/с.

5 ноября на Камчатку придет новый циклон – порывы ветра будут достигать 25 м/с, ожидаются обильные осадки.

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