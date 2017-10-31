31.10.2017 (08:00)

Летчики МиГ-31 ТОФ отработали дозаправку в воздухе

На полуострове Камчатка летчики-истребители авиационной базы Тихоокеанского флота успешно отработали дозаправку в воздухе самолетов МиГ-31. Пополнение запасов топлива в воздухе значительно расширяет радиус действий истребителей-перехватчиков и позволяет им действовать в районах, находящихся на большом удалении от мест базирования.

Выполнение дозаправки в воздухе является одним из самых сложных этапов лётной подготовки. На высоте 6000-7000 метров на скорости 500-520 км/ч лётчик МиГ-31 должен приблизиться к воздушному танкеру на расстояние 10-15 метров и выпущенной штангой законтактировать с конус-датчиком заправщика, после чего выдержать место в строю до завершения приёма топлива.

В настоящее время отработка подобных задач на камчатской авиабазе проходит на регулярной основе.

Дозаправка истребителей осуществлялась от самолётов-заправщиков Ил-78 Дальней авиации ВКС РФ.

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