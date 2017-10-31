31.10.2017 (06:50)

Расчеты ЗРС С-300 в Хабаровском крае уничтожили учебные воздушные цели

Тактическое учение с зенитно-ракетным соединением войск ПВО Восточного военного округа завершилось в Хабаровском крае.

В ходе учения расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и подразделения управления были подняты по тревоге.

Пусковые установки совершили марш в район проведения условных пусков ракет, на маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов.

Затем военнослужащие подразделений ЗРС С-300 выполнили развертывание пусковых установок, поиск, сопровождение быстролетящих высотных объектов, отработали электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим авиационный налет условного противника в одном из районов Хабаровского края.

Роль «противника» выполнили истребители Су-35, Су-30см авиачасти объединения ВВС и ПВО в Хабаровском крае.

В ходе учебно-тренировочных полетов несколько боевых самолетов имитировали атаку авиации с разных высот и азимутов.

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