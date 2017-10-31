31.10.2017 (05:52)

На складах и арсеналах Центра МТО ВВО прошли комплексные антитеррористические учения

На складах и арсеналах Центра материально-технического обеспечения Восточного военного округа, дислоцированных от Байкала до Курильских островов, прошли тренировки по противодействию терроризму и межведомственному взаимодействию при тушении пожаров на военных объектах.

Самое крупное учение проведено в Амурской области по единому оперативному замыслу в рамках сборов руководителей подразделений и воинских частей Центра МТО ВВО.

В ходе практической части учения на ряде военных объектов были совершены условные диверсии, в ходе которых «террористические» группы осуществили нападение на военный арсенал.

Захватив военный автомобиль и попытавшись прорваться на территорию военного объекта, боевики были блокированы на контрольно-пропускном пункте подразделениями антитеррора.

На усиление группы противодействия терроризму прибыли разведчики мотострелкового соединения ВВО.

После оценки обстановки был осуществлен штурм здания, в ходе которого боевики были нейтрализованы, а заложники освобождены.

В свою очередь, пожарные расчеты специальной пеной нейтрализовали угрозу возгорания объектов, а саперы обезвредили взрывные устройства.

В комплексном учении приняли участие 100 процентов личного состава арсенала, а также около 50 военнослужащих групп антитеррора на бронетехнике от воинских частей гарнизона.

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