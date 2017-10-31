Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

31.10.2017 (05:25)

В войсках ВВО хотят служить более 8 тысяч человек

Специалисты пунктов отбора граждан Восточного военного округа отобрали более 8 тысяч человек для военной службы по контракту с начала текущего года. Из них порядка 4.5 тысяч кандидатов пришли на пункты отбора из запаса, а более 3.5 тысяч – это вчерашние призывники.

Для граждан, зачисленных в запас, организованы сборы по общевойсковой интенсивной подготовке на базе учебных частей округа в Хабаровском крае и Забайкалье.

В ходе учебы кандидаты осваивают основные воинские специальности.

Для популяризации контрактной службы в текущем году на территории ВВО проведены десятки информационных акций, приуроченные ко Дню защитника Отечества, 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, дням образования городов, воинской славы, ВМФ, ВВС.

Всего на территории Восточного военного округа работают 14 специализированных пунктов отбора граждан на военную службу по контракту.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Служба по контракту , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false