31.10.2017 (04:15)

За 5 лет более 29 тысяч военнослужащих ВВО обеспечили служебным жильем

За 5 лет работы ФГКУ «Востокрегионжилье» служебными жилыми помещениями было обеспечено более 29 тысяч военнослужащих Восточного военного округа. 4,5 тысячи из них получили жилье в этом году.

В настоящее время ведется активная работа по выплате компенсаций расходов за поднайм жилых помещений: денежную компенсацию сейчас получают около 4,6 тысяч военнослужащих.

Кроме того, специалистами ФГКУ «Востокрегионжилье» решаются задачи по обеспечению военнослужащих служебным жильем за счет формирования нового жилищного фонда и оптимального использования имеющегося жилья.

Благодаря применению новых подходов по включению жилых помещений в специализированный жилищный фонд и использованию средств автоматизации существенно увеличились темпы формирования фонда.

На сегодняшний день объем специализированного жилищного фонда увеличился в пять раз и составляет более девяти тысяч служебных жилых помещений. В 2017 году подготовлены документы на включение в реестр служебного жилья почти восьми тысяч жилых помещений.



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