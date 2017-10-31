31.10.2017 (03:41)

Мероприятия по профилактике простудных заболеваний организованы в соединениях и воинских частях ВВО

Командирам воинских частей и соединений Восточного военного округа (ВВО) даны рекомендации по организации мер профилактики простудных заболеваний и недопущению переохлаждения военнослужащих с наступлением морозов. В частности, командирам рекомендовано сократить количество уличных построений личного состава.

В период проведения занятий в полевых условиях оборудованы пункты обогрева личного состава, где предусмотрена выдача горячего чая и дополнительного питания. Время занятий на улице сокращено до 40 минут при температуре от 0 до – 15 градусов по Цельсию, до 30 минут – ниже -15 градусов.

Также в солдатском рационе питания появились чеснок, лук, сало.

Все молодое пополнение, прибывающее в соединения и воинские части, проходит углубленное медицинское обследование. При выявлении признаков заболевания органов дыхания военнослужащих рекомендовано направлять в военный госпиталь.

Данные мероприятия проводятся с целью недопущения инфицирования сослуживцев.

Во всех военных госпиталях и медицинских пунктах соединений заранее сформирован резерв профильных медикаментов.

Кроме того, все подразделения, где военнослужащим приходится нести службу на открытом воздухе, обеспечены тулупами и утепленной обувью.

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