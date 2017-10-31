31.10.2017 (02:40)

Свыше 130 военнослужащих ВВО переобучились на гражданские специальности перед увольнением в запас

С начала текущего года свыше 130 военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) переобучились на гражданские специальности перед увольнением в запас.

В настоящее время переобучение проходят еще около 90 военнослужащих, изъявивших желание получить новую гражданскую специальность.

Наибольшей популярностью пользуется Дальневосточное ВОКУ, на базе которого военнослужащие осваивают педагогику и управление персоналом.

Кроме того, военнослужащие выбирают Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени адмирала С.О. Макарова, где они получают новые гражданские специальности в области судовождения, радиотехники, средств связи с подвижными объектами и безопасности жизнедеятельности.

Обучение проходит два раза в год, курс длится около четырех месяцев, после сдачи итоговой аттестации выпускникам вручаются дипломы.

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