31.10.2017 (01:15)

В Восточный военный округ прибыло свыше 10 молодых летчиков

В объединение авиации и противовоздушной обороны Восточного военного округа прибыли около 60 офицеров-выпускников вузов Министерства обороны Российской Федерации.

Более 10 лейтенантов пополнили ряды летного состава различных родов авиации округа, в частности, истребительной и армейской.

Более 20 молодых офицеров поступили на службу в соединения и воинские части объединения авиации и противовоздушной обороны ВВО на должности инженерно-технического состава и иных служб, в частности, материально-технического обеспечения.

Помимо этого, свыше 20 офицеров прибыли для прохождения службы после повышения уровня профессиональной квалификации.

Квалифицированные кадры поступили в Восточный военный округ после окончания Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и А.Ю. Гагарина», в том числе Сызранского и Челябинского филиалов и Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Героя Советского Союза А.К. Серова.

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