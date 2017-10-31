31.10.2017 (00:00)

31 октября 1899 года был спущен на воду легендарный крейсер «Варяг»

Крейсер «Варяг» – легенда русского Военно-морского флота. Он был построен на судостроительной верфи «Уильям Крамп и сыновья» в Филадельфии (США) по заказу Российской империи и был спущен на воду со стапелей филадельфийских доков 31 октября 1899 года.

По техническим характеристикам «Варяг» не имел себе равных – он стал самым быстроходным крейсером российского флота, был оснащен мощным пушечным и торпедным вооружением, телефонизирован, электрифицирован, укомплектован радиостанцией и паровыми котлами новейшей модификации.

В 1901 году «Варяг» вступил в строй ВМФ Российской империи и отправлен на Дальний Восток для усиления эскадры Тихого океана. Во время Русско-японской войны 9 февраля 1904 года крейсер первого ранга «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» были блокированы японской эскадрой из 15 кораблей в корейском порту Чемульпо. Предложение сдаться и спустить флаги русские моряки отвергли и вступили в неравный бой, который проиграли. После боя «Кореец» был взорван, «Варяг» затоплен.

В 1905 году японцы подняли «Варяг» и ввели в состав своего флота под именем «Сойя». Во время Первой мировой войны, в 1916 году, Россия выкупила «Варяг» у бывших врагов вместе с другими захваченными кораблями Первой Тихоокеанской эскадры. 22 марта 1916 года крейсер, получивший прежнее название, был зачислен в состав флотилии Северного Ледовитого океана в качестве флагмана и 27 марта 1916 года на нем снова был поднят Георгиевский флаг. Кораблю был необходим серьезный ремонт. В феврале 1917 года его отправили на судоверфи в Глазго. Однако после революции в России Британия конфисковала крейсер за долги царского правительства и в 1920 году продала его Германии как металлолом.

Завершился путь «Варяга» в 1920 году: следуя на разборку, крейсер сел на камни и затонул у берегов Южной Шотландии, в заливе Ферт-оф-Клайд, недалеко от поселка Ленделфут.

В 2007 году экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск» совершил деловой заход в шотландский порт Эйр графства Южный Эйршир. За время делового захода военные моряки приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных церемонии открытия памятника крейсеру «Варяг» в 500 метрах от точки его гибели рядом с поселком Ленделфут.

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