30.10.2017 (21:49)

Гидрографы ВМФ РФ за пять лет открыли 11 островов в Арктике

Экспедиции Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации открыли за последние пять лет 11 островов и шесть проливов в морях Арктики. Об этом рассказал начальник Управления капитан 1 ранга Сергей Травин в ходе торжеств, приуроченных к 190-летию ведомства. Открытые географические объекты расположены в районе архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

«За последние пять лет мы совершили более 25 дальних походов наших океанографических исследовательских судов, открыли 11 островов, шесть проливов, девять мысов и пять бухт. Все это подтверждено и нанесено на морские навигационные карты», – сказал начальник Управления навигации и океанографии.

Капитан 1 ранга Сергей Травин также отметил, что за последние годы гидрографические работы управления позволили включить в состав континентального шельфа России участок дна Охотского моря площадью 52 тысячи квадратных метров, а также закрепить юридические права страны на континентальный шельф в центральной части Баренцева моря.

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