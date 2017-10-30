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30.10.2017 (21:43)

После 2030 года в Военно-морской флот России поставят учебное парусное судно

«Военно-морской флот России получит новое парусное судно после 2030 года. Постройка парусного судна заложена в программу кораблестроения», - сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в рамках научно-исторической конференции по случаю 321 годовщины со дня создания Военно-морского флота и 190-летия со дня создания Управления навигации и океанографии Минобороны РФ.

Заместитель главнокомандующего сказал, что Военно-морской флот традиционно не занимался строительством парусных судов для учебных целей, «но было принято решение, что для улучшения качества подготовки курсантов военно-морских училищ и институтов такое судно будет построено».

«Как только проект перспективного учебного парусного судна будет разработан и утвержден Главным командованием Военно-морского флота, будут заключены государственные контракты на постройку данного судна», - добавил заместитель главнокомандующего ВМФ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Боевая подготовка , Перевооружение
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