30.10.2017 (20:38)

В подразделения РВиА поставят модернизированные САУ «Мста-С»

Подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации получат на вооружение модернизированные самоходные артиллерийские установка 2С19 «Мста-С».

Согласно гособоронзаказа предприятие-производитель поставит в войска 10 единиц САУ «Мста-С».

Справочно:

«Мста-С» – 152-мм высокомобильная бронированная самоходная артиллерийская установка, которая предназначена для поражения открыто расположенных и защищенных целей: живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, средств ПВО и ПРО, пунктов управления противника и объектов его тыла.

Самоходное артиллерийское орудие отличается повышенной скорострельностью. За счет ее увеличения одна установка способна устраивать огневой налет разными типами снарядов - одновременно до 6 выстрелов ложатся в одну цель.

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