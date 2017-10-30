30.10.2017 (22:00)

В школе техников РВСН прошли выпускные экзамены

В школе техников Ракетных войск стратегического назначения, расположенной на территории государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр (Астраханская область), прошли выпускные экзамены младших военных специалистов – механиков-водителей многоосных шасси МАЗ-543.

Специалистов обучили вождению не только машин обеспечения боевого дежурства, но и других агрегатов ПГРК «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

В школе успешно завершили обучение более 800 курсантов из числа военнослужащих по призыву.

Экзаменаторы оценили знания выпускников по устройству автомобилей, порядку их технического обслуживания, эксплуатации и правил дорожного движения. Главными критериями при сдаче практической части экзамена стала проверка умения преодолевать ограниченные проезды, искусственные и естественные препятствия, а также соблюдать скоростной режим движения и проходить дистанцию за установленное время. Элементы экстремального вождения МАЗ-543 предполагали преодоление габаритных тоннелей, а также холма, брода, «змейки», рва с колейным мостом.

Обучение курсантов осуществлялось с применением новейших тренажерных комплексов, которые были установлены в школе в рамках государственной программы перевооружения. Это современные компьютерные имитаторы, предназначенные для обучения механиков-водителей самоходных пусковых установок и многоцелевых тягачей МАЗ-543.

В ходе сдачи выпускных экзаменов механики-водители машин обеспечения боевого дежурства наряду с вождением на автодроме в обязательном порядке прошли тестирование на тренажёрных комплексах.

Новейшая методика с применением тренажеров позволяет беспристрастно оценить умения и навыки курсантов.

Электроника данных тренажеров позволяет в 3D-формате до автоматизма отрабатывать навыки вождения по труднопроходимым дорогам и бездорожью в любое время года с имитацией боевых и экстремальных условий. Наряду с общетехническими предметами курсанты изучали и гуманитарные дисциплины, в частности, техническую механику, социологию, философию и др.

Выпускники получили удостоверение механика-водителя многоосных шасси МАЗ-543, водителей автомобилей с категориями «Д» и «Е» и будут направлены для прохождения дальнейшей службы в воинские части и соединения РВСН.

Ежегодно из стен школы техников РВСН учреждения выпускается более 2 тысяч специалистов автомобильной службы для соединений РВСН.

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