30.10.2017 (19:55)

В Московском морском центре ДОСААФ прошла «Суббота мужества»

В минувшую субботу в Московском морском центре ДОСААФ в рамках выполнения плана мероприятий патриотического воспитания населения города Москвы прошла «Суббота мужества».

Основная цель мероприятия – воспитание патриотов Отечества и военно-профессиональная ориентация обучающихся образовательных учреждений города Москвы.

В рамках «Субботы мужества» ученики посетили с экскурсией музей Военно-морского флота, ознакомились с учебно-материальной базой центра, осмотрели учебные аудитории, где идет подготовка по основным по военным дисциплинам морских и речных специалистов.

Помимо этого, ребят провели по водолазному полигону и макету надводного корабля, показали спортивный стрелковый тир.

Также, в ходе «Субботы мужества» был проведён ряд мастер-классов.

Клуб модельных видов спорта провел показательные выступления по авиа- и автомодельному спорту, а в интерактивном тире ученикам показали приемы стрельбы из автоматического оружия и пневматической винтовки, особенности разборки и сборки автомата Калашникова и провели мастер-класс по вязанию морских узлов.

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