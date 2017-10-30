30.10.2017 (19:42)

В ВА РХБЗ прошла межрегиональная военно-спортивная игра «Шквал»

На учебно-тактическом поле Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прошла межрегиональная военно-спортивная игра «Шквал».

В игре приняли участие юнармейцы Костромской и Ярославской областей, а также члены страйкбольных клубов региональных отделений ДОСААФ России Костромской, Ярославской и Ивановской областей.

Порядка 150 человек соревновались в разведке наблюдением, определении азимута, метании гранаты, преодолении огненно-штурмовой полосы и играли в страйкбол.

Участников наградили грамотами и кубками, а также, согласно традиций игры, отведали солдатской каши.

Целью организации и проведения военно-спортивной игры было дальнейшее развитие Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», популяризация военно-прикладного спорта, формирование выносливости и закалка волевого характера юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов, пропаганда здорового образа жизни.

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