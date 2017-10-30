30.10.2017 (19:05)
Хабаровские юнармейцы побывали на космодроме Восточный
Юнармейцы из города Хабаровска посетили космодром Восточный. Ребята побывали на стартовом и техническом комплексах новейшего российского космодрома и ознакомились с современными разработками российских инженеров.
В ходе экскурсии юнармейцы посетили мобильную башню обслуживания, трансбордерную галерею, технологические блоки и командный пункт.
Также представители космодрома рассказали ребятам об особенностях космодрома, познакомили с молодыми инженерами, которые пришли сюда сразу после окончания ВУЗов, и студенческими отрядами.
В конце экскурсии юнармейцам устроили мастер-класс по проектированию космических аппаратов.
«Побывав на космодроме «Восточный» я поняла, что хочу стать инженером. С самого детства я дружу с математикой, физикой, черчением и химией. Я планирую с первого курса при первой же возможности в качестве помощника-специалиста посетить космодром и, возможно, посвятить свою жизнь космонавтике», – рассказала о своих впечатлениях от посещения Восточного юнармеец Анастасия Захарчева.