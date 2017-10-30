30.10.2017 (19:09)

Сокращение военного бюджета не скажется на обороноспособности страны

Несмотря на некоторое сокращение объёмов военного бюджета, Минобороны России обеспечивает равномерное финансирование наиболее важных статей расходов, рассказала в интервью «Красной звезде» заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.

При этом в результате проведённой Министерством обороны России большой и сложной работы по определению минимально необходимого уровня финансирования военных расходов неизменными остаются позиции, сокращение которых является наиболее чувствительным фактором для Вооружённых Сил. В число «защищённых» статей вошли, прежде всего, денежное довольствие военнослужащих, оплата труда гражданского персонала, компенсационные выплаты, а также пенсии и иные выплаты военным пенсионерам.

Вопрос финансирования Государственного оборонного заказа рассматривался на различных уровнях на протяжении всего цикла подготовки бюджета на 2017–2019 годы. При этом рассмотрение проходило с учётом необходимости концентрации выделяемых ресурсов на решении приоритетных задач, стоящих перед Вооружёнными Силами Российской Федерации. Сформированные по итогам проведённой работы параметры позволяют обеспечить выполнение принятых решений по оснащению Вооружённых Сил современными образцами вооружения, военной и специальной техники.



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