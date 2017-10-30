30.10.2017 (19:00)

В Военной академии Генерального штаба ВС РФ прошла конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Николая Огаркова

В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялась военно-историческая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Николая Васильевича Огаркова.

В работе конференции приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил, Генеральные инспектора Минобороны России, слушатели военных академий, суворовцы, ветераны Вооруженных Сил, ведущие ученые Российской академии наук, ветераны войны.

Основная тематика выступлений на конференции сводилась к раскрытию таланта Маршала Советского Союза Николая Огаркова как военачальника стратегического звена, внесшего весомый вклад в развитие военного искусства, системы строительства Вооруженных Сил СССР, системе управления ими. Его взгляды на строительство и применение Вооруженных Сил и сегодня остаются актуальными. Не даром подходы Маршала Николая Огаркова к реформированию Вооруженных Сил сегодня воплощаются в жизнь.

Также сегодня состоялось возложение венков и цветов к месту захоронения Маршала Советского Союза Николая Огаркова на Новодевичьем кладбище.

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