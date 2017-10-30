30.10.2017 (18:50)

В Новороссийске прошла конференция руководителей поисковых организаций Юга России

Пятая межрегиональная конференция «Поисковая работа — важный элемент системы героико-патриотического воспитания подрастающего поколения», в подготовке и проведении которой активно участвовали поисковики ДОСААФ, посвящалась 75-летию героической обороны Кавказа.

В первый день конференции состоялось заседание круглого стола на тему: «Школьные краеведческие поисковые отряды — формы и методы работы». На нём поисковики обменялись накопленным опытом работы с молодежью, обсудили вопросы регламентирования работы школьных поисковых отрядов, а также вовлечения школьников в военно-мемориальную работу.

Основной день форума начался с посещения мемориального комплекса «Малая земля». Участники конференции смогли увидеть легендарное «сердце» памятника — капсулу с именами героев, перечень которых ежегодно дополняется благодаря деятельности поисковиков.

Они также побывали в Новороссийской морской школе ДОСААФ, где ознакомились с опытом работы этого подразделения оборонной организации по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи.

Возложение цветов к Вечному огню стало следующим этапом конференции. В церемонии также участвовали курсанты военно-патриотических клубов ДОСААФ Новороссийска и сборный отряд Юнармии. После возложения цветов поисковики рассказали ребятам о своей работе и возможности участия в проектах «Поискового движения России».

Пленарное заседание конференции прошло в морском культурном центре. На нём с докладами о военно-мемориальной работе, как эффективной составляющей воспитания подрастающего поколения, выступили член координационного совета «Поискового движения России» Владимир Щербанов, руководители Волгоградского и Краснодарского отделений этого движения Андрей Орешкин и Александр Шепелев, начальник координационного центра поискового движения ДОСААФ России Максим Ретинский.

На конференции руководители и активисты лучших поисковых отрядов Кубани отмечены благодарностями председателя ДОСААФ России и памятными медалями «90 лет ДОСААФ».

По итогам конференции была принята резолюция, в которую вошли адресованные органам власти предложения о развитии школьного поискового движения, организации захоронений найденных поисковиками воинов, повышении эффективности взаимодействия общественных и государственных организации

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