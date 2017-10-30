30.10.2017 (18:10)

В Липецкой области почтили память военного летчика, погибшего при исполнении интернационального долга в Афганистане

В селе Становое Липецкой области на здании начальной школы открыта мемориальная доска погибшему при исполнении интернационального долга в Афганистане военному летчику, старшему лейтенанту Евгению Александровичу Ворогушину (05.02.1962 – 17.01.1986), награжденному за мужество и отвагу орденом Красной Звезды (посмертно).

На открытии мемориальной доски присутствовали глава Становлянского района Сергей Никитин, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Юрий Пашовкин, члены совета регионального отделения ДОСААФ Герой Советского Союза, полковник в отставке Юрий Чурилов, ветеран боевых действий, кавалер ордена Красной Звезды, полковник в отставке Валентин Сонин, полковник в отставке Геннадий Макаров, а также представители органов местного самоуправления, ветераны боевых действий в Афганистане, вдова героя Надежда Федоровна и его сын Анатолий, учащиеся начальной школы села Становое.

Цветы к мемориальной доске и минута молчания в память о погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане завершили церемонию.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице