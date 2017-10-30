30.10.2017 (17:40)

Балтийский флот получил новый патрульный катер

Государственной приемной комиссией подписан акт о приемке нового патрульного катера «Раптор», построенного для Балтийского флота. В настоящее время катер введен в состав флота.

Катер прибыл к месту постоянного базирования в порт Балтийск и будет выполнять задачи по предназначению в Балтийской военно-морской базе. Государственные испытания очередного серийного «Раптора» проходили в морских полигонах в акватории Балтийского моря.

Патрульный катер проекта 03160 «Раптор», построенный для нужд Балтийского флота на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла», способен выполнять задачи по патрулированию прибрежной зоны морей, проливов и устьев рек, нести дежурство в назначенных районах. Он может осуществлять перехват и задержание малых целей, а также осуществлять мероприятия по оказанию помощи на воде экипажам терпящих бедствие плавсредств или летательных аппаратов в районе несения дежурства.

Длина катера – около 17 метров, ширина - порядка четырех метров. Силовая установка общей мощностью 2000 лошадиных сил позволяет «Раптору» развивать скорость до 50 узлов (свыше 90 км в час). На катерах имеется помещение с местами для досмотровой или антитеррористической группы, водолазов или спасателей в зависимости от выполняемых задач. Экипажи катеров «Раптор» в обязательном порядке проходят комплексную и многоуровневую подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ (Санкт-Петербург) и непосредственно на судостроительном предприятии.

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