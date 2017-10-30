30.10.2017 (17:37)

С экипажами танков Т-72 на Южном Урале проходит учение по уничтожению бронетехники условного противника

Более 100 экипажей танков Т-72 Центрального военного округа выполняют боевые стрельбы штатным снарядом на полигоне в Челябинской области.

При отработке упражнения военнослужащим необходимо за три минуты поразить танк условного противника, расчет гранатомета и противотанковый ракетный комплекс на автомобиле.

Помимо нормативов по огневой подготовке, механики-водители совершенствуют на танкодроме навыки управления многотонными бронемашинами, преодолевая различные препятствия: «змейку», косогор, проход в минно-взрывном заграждении, противотанковый ров, колейный мост и др.

Лучшие экипажи будут поощрены грамотами командования округа и сладкими призами.

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