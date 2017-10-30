30.10.2017 (17:08)

Командующий Балтийским флотом поздравил экипажи кораблей с Днем моряка-надводника

В Доме офицеров г. Балтийска прошло торжественное собрание, посвященное празднованию Дню моряка-надводника. В нем приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, члены Военного Совета Балтийского флота, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащие Балтийского флота, представители правительства Калининградской области и духовенства.

«Сердечно поздравляю всех, кто связал свою судьбу с надводным флотом, — моряков, несущих свою вахту вдали от родных берегов, военнослужащих частей обеспечения, работников флотских предприятий и учреждений, конструкторов, инженеров и специалистов судостроительных заводов, их семьи, родных и близких, – сказал вице-адмирал Александр Носатов. – Особо хочу поздравить ветеранов ВМФ, создававших и развивавших Российский надводный флот. Желаю всем вам крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в беззаветном служении на благо нашей Родины!»

В своем выступлении вице-адмирал Александр Носатов также отметил, что традиции своих предшественников достойно продолжают и нынешние моряки-надводники. Об этом свидетельствуют высокие результаты боевой учебы в нынешнем году. Экипажи кораблей Балтийского флота, к примеру, корветов «Бойкий» и «Сообразительный», большого десантного корабля «Минск» и ряда других кораблей судов и сегодня продолжают выполнять ответственные задачи на просторах Мирового океана.

«С оптимизмом можно смотреть и в завтрашний день надводного флота. На вооружение Балтийского флота поступают новые корабли, катера и суда вспомогательного флота. Они оснащены новейшим вооружением и техникой, созданными с использованием передовых научных технологий», – сказал командующий.

По словам вице-адмирала Александра Носатова, экипажами кораблей флота в этом году выполнено около 400 боевых упражнений, в том числе – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. За это время кораблями сдано более 100 курсовых задач в морских полигонах Балтийского моря. Наплаванность надводных сил Балтийского флота с начала года составила более 2000 суток. В общей сложности, надводные корабли и суда обеспечения прошли свыше 150 тысяч морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы.

Надводные корабли Балтийского флота приняли участие в совместных учениях с ВМС Китая «Морское взаимодействие-2017», отработали задачи в акватории Балтийского моря в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017», неоднократно выполняли задачи дальних океанских походов в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море. В этом году моряки-балтийцы совершили свыше 10 неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств, а также принимали у себя делегации иностранных ВМС.

На торжественном собрании в соответствии с приказом командующего Балтийским флотом за образцовое выполнение должностных обязанностей, старание, инициативу и в честь Дня моряка-надводника грамотами и ценными подарками были награждены свыше 30 военнослужащих, более 50 военнослужащим и служащим объявлена благодарность.

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