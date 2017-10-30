30.10.2017 (17:01)

За последние пять лет Минобороны РФ обеспечило 142,5 тыс. военнослужащих служебным жильем

С 2012 года служебное жилье по линии Минобороны России получили 142,5 тыс. военнослужащих, а с учетом членов их семей – это более полумиллиона человек.

В их числе с начала 2017 года служебным жильем обеспечено 25,5 тыс. военнослужащих, что составляет 85 % от плановых показателей текущего года (всего до конца года планируется обеспечить 30 тыс.).

Кроме того, ежегодно в среднем 50 тыс. военнослужащих получают денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений.

Деятельность органов жилищного обеспечения направлена на сохранение таких темпов работы, которые позволяют еженедельно обеспечивать служебными квартирами не менее 600 семей военнослужащих.

Служебные жилые помещения предоставляются из расчета не менее 18 кв. м общей площади на каждого члена семьи и не позднее трехмесячного срока со дня прибытия на новое место военной службы.

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