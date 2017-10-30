30.10.2017 (16:39)

Рекордные выработки показали на строительстве космодрома «Восточный» и города Циолковский бойцы студенческих стройотрядов

Главном военно-строительном управлении по специальным объектам подведены итоги последнего в этом году – осеннего этапа Всероссийской студенческой стройки «Космодром «Восточный 2017».

Бойцы студенческих отрядов из различных регионов нашей страны показали высокие производственные показатели, средняя норма выработки составила более 100%. Ребята ударно трудились на строительстве нового российского города Циолковский, они выполняли внутреннюю отделку зданий, благоустройство территории. Трудолюбие, ответственность, нацеленность на результат – вот что помогает стройотрядовцам показывать рекордные производственные результаты.

Строительные площадки ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» уже четвертый год принимают студентов, предприятие имеет большой опыт по подготовке и проведению студенческой стройки. Год от года ребята показывают высокую профессиональную подготовку – они прекрасно освоили азы рабочих профессий, умело пользуются геодезическими приборами, средствами малой механизации, читают любую строительную документацию, работают со сметами.

В 2017 году было проведено четыре этапа студенческой стройки: зимний (январь-март), весенний (апрель – июнь), летний (июнь-август), осенний (сентябрь-ноябрь).

Всего в 2017 году на предприятии было трудоустроено 612 человек из 22 регионов страны (Крым, Саха(Якутия), Татарстан, Удмуртия, Камчатский, Краснодарский, Приморский, Алтайский края, Московская, Амурская, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Белгородская, Воронежская, Архангельская, Самарская, Челябинская, Омская, Томская, Новосибирская области).

«Бойцами студенческих отрядов были показаны рекордные производственные показатели – 135% от плановой выработки», –– сообщил начальник филиала УСОК «Восточный» ГВСУ по специальным объектам Александр Игоревич Пантюхов.

На любой студенческой стройке стройотряды борются за звание лучшего, при этом учитываются несколько показателей: производственная деятельность, комиссарская деятельность и, конечно же, дисциплина. По итогам работы осенью 2017 года лучшими стали:

Комиссарская деятельность:

1 место – отряд «Русский» Красноярский край;

2 место – отряд «Факел» Амурская область;

3 место – отряд «Крым-Строй» респ. Крым.

Производственные показатели:

1 место – отряд «Факел» Амурская область;

2 место – отряд «Толиман» Белгородская область;

3 место – отряд «Крым-Строй» респ. Крым.

По совокупности показателей абсолютным победителем студенческой стройки стал отряд «Факел» из Амурского колледжа строительства и ЖКХ, вторым стал отряд «Русский» из Красноярского края, третьим – отряд «Толиман» Из Белгородской области.

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