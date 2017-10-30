30.10.2017 (16:19)

Курсанты Казанского танкового училища выполнили боевые стрельбы из танков Т-72Б3 в Оренбургской области

Курсанты вторых и пятого курсов Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища провели боевые стрельбы из танков Т-72Б3 на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

Полевой выход продолжался в течение трех недель. Курсантам было необходимо поразить цели в дневное и ночное время на расстояниях до 2 тыс. метров.

Всего нормативы по огневой подготовке сдали свыше 400 человек. Для этого было задействовано 16 танков, которые накануне были перевезены из Татарстана в Оренбургскую область на железнодорожных платформах.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице