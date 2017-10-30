30.10.2017 (16:05)

Регулярному флоту России 321 год

Сегодня в России отмечается День основания Российского флота. В этот день в 1696 году Боярской думой по настоянию Петра I было принято решение о начале строительства флота – «Морским судам быть».

В очередном номере газеты «Красная звезда» было опубликовано интервью с главнокомандующим Военно-Морским Флотом России адмиралом Владимиром Королёвым, в котором он рассказал о настоящем и будущем ВМФ.

В настоящее время, сказано в интервью, Военно-Морской Флот, как и подобает флоту морской державы, восстановил своё присутствие в Мировом океане. В дальней и морской зонах присутствует свыше 100 кораблей всех четырёх флотов для обеспечения безопасности интересов страны и поддержания стабильности в условиях постоянного возникновения новых угроз на море. Создано оперативно-стратегическое командование в Арктической зоне, а также постоянное оперативное соединение ВМФ в Средиземном море, где корабли Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов дополняют друг друга в составе группировок различного назначения.

Подводные силы Черноморского флота за последние несколько лет пополнились серией новейших подводных лодок проекта 636.3, а его надводная составляющая продолжает пополняться фрегатами 1135.6, малыми ракетными кораблями проекта 21631, оснащёнными высокоточным оружием. До конца года ЧФ получит в свой состав третий фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» и очередной малый ракетный корабль «Вышний Волочёк». В 2018 году Черноморский флот пополнится головным патрульным кораблём нового поколения «Василий Быков».

Каспийская флотилия стала по-настоящему высокомобильным объединением, которое может решать задачи любой сложности. Она обновлена ракетными кораблями, малыми ракетными кораблями и малыми артиллерийскими кораблями. Развивается инфраструктура базирования Каспийской флотилии и переоснащается морская пехота. В короткое время каспийцы получили в свой состав самые новые корабли, которые соответствуют задачам, выполняемым флотилией.

Позитивные перемены и на Дальнем Востоке: за 5 лет придан импульс процессу укрепления Тихоокеанского флота, силы которого обеспечивают безопасность России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Камчатку прибыли новейшие атомные подводные крейсера «Владимир Мономах», «Александр Невский». Спасательные силы Тихоокеанского флота получили в свой состав океанское спасательное судно «Игорь Белоусов». Начато строительство новейших дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Первые две – «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» – строятся на стапелях «Адмиралтейских верфей». Решаются вопросы судоремонта в отношении многоцелевых подводных лодок Тихоокеанского флота и его надводных кораблей. Строятся корветы нового поколения. Обновление Тихоокеанского флота идёт и будет активизироваться, поскольку операционная зона ответственности ТОФ огромна и требует соответствующего состава надводных и подводных сил.

Созданное в соответствии с решением Министра обороны РФ объединённое стратегическое командование «Север» стало действенным инструментом, который позволяет гарантированно обеспечить безопасность интересов России в Арктической зоне. Построен первый за 40 лет ледокол для ВМФ «Илья Муромец». До конца года он будет принят в состав и прибудет к месту дислокации на Северный флот. Строятся принципиально новые патрульные корабли ледового класса типа «Иван Папанин». Вскоре Северный флот начнёт принимать в свой состав фрегаты типа «Адмирал Горшков».

В ноябре состоится спуск второго малого ракетного корабля проекта 22800 «Тайфун». Головной корабль этого проекта «Ураган» уже находится на воде у причала завода, где производятся достроечные работы. Эти корабли оснащены высокоточным оружием.

В короткий срок ВМФ стал оснащаться кораблями малого водоизмещения, но с высокоточным оружием большой дальности. Это практически стёрло различия или грань между кораблями ближней и дальней морской зоны.

«В обозримой перспективе ВМФ получит от промышленности несколько десятков таких кораблей, постепенно приступая к строительству кораблей более крупного водоизмещения», – добавил главком.

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