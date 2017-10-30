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30.10.2017 (15:40)

В ЧВВМУ им. П.С. Нахимова прошел День открытых дверей

В Черноморском высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова (ЧВВМУ) в Севастополе прошёл День открытых дверей.

Будущие курсанты и их родители смогли ознакомиться с устройством исторической и новой территорий училища, увидели классы по морской и автомобильной подготовке, присутствовали на показных занятиях курсантов по борьбе за живучесть, водолазной штурманской и артиллерийской подготовкам, посетили современные лаборатории робототехники, цифровых и микропроцессорных устройств, систем автоматики и гироскопической стабилизации, общежитие, столовую и объекты спортивного комплекса.

ЧВВМУ на трёх факультетах высшего образования осуществляет подготовку офицеров для кораблей, подводных лодок, береговых ракетных и артиллерийских комплексов, а также на факультете среднего профессионального образования, готовят мичманов и прапорщиков для ВМФ.

В настоящее время в училище наряду с севастопольцами и крымчанами проходят обучение представители 57 регионов России.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Военное образование
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