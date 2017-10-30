30.10.2017 (15:18)

На огневую подготовку танкистов мотострелковой бригады ЮВО в Волгограде в течение года потребовались тонны боеприпасов

Интенсивность боевых стрельб танкистов мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Волгоградской области, в 2017 учебном году выросла на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Танковые экипажи выполняли упражнения учебных стрельб и вождение современных танков Т-90А в любое время суток, в различных погодных условиях. В среднем их ежемесячный наезд по дорогам разной сложности, в том числе и по пересеченной местности, составил около 500 км.

Увеличение количества времени, отводимого на практические занятия в поле, позитивно повлияло на результаты танкистов— более 90% экипажей выполняют упражнения контрольных стрельб и нормативы по вождению боевых машин на отличные и хорошие оценку.

За 12 месяцев службы в гвардейском мотострелковом соединении танкисты научились организовывать засады, осуществлять маневр с выходом во фланг и тыл противника, слаженно взаимодействовать с мотострелками и артиллеристами.

Всего в 2017 учебном году с танкистами проведено более 20 тактических учений, около 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб и более 250 часов вождения. При этом израсходовано около 3 тыс. различных боеприпасов и свыше 10 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

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