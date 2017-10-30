30.10.2017 (14:32)

Интенсивность занятий по боевой подготовке в 49-й общевойсковой армии ЮВО возросла в летнем периоде на 20%

В 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) интенсивность занятий по боевой подготовке с выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб, вождением боевых машин в летнем периоде обучения увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В летнем периоде обучения на полигонах Молькино, Николо-Александровский, Серноводский и Майкопский было проведено свыше 20 тактических учений, в том числе с привлечением вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52 «Аллигатор», около 2 тыс. занятий по огневой подготовке с выполнением стрельб из стрелкового оружия и более 500 занятий с применением вооружения боевых машин.

Во время проведения занятий по боевой подготовке на полигонах в Краснодарском крае и Астраханской области зенитные ракетные подразделения успешно выполнили зачетные боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Бук» и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» по различным воздушным целям.

На полевых занятиях и лагерных сборах военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов регулярно отрабатывали ведение разведки с применением современных комплексов «Наводчик-2» и «Орлан-10»

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