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30.10.2017 (14:25)

Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО в Волгограде успешно сдали котрольную проверку

В мотострелковой бригаде Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Волгограде, завершилась контрольная проверка за 2017 учебный год, по итогам которой соединение получило положительную оценку.

В течение недели под руководством офицеров штаба ЮВО с подразделениями были проведены контрольные занятия на полигоне Прудбой с выполнением упражнений стрельб из самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3, гранатометов и стрелкового оружия.

В ходе проверки оценивалась боевая готовность подразделений, уровень боевой выучки военнослужащих по огневой, тактической, инженерной, строевой, физической и специальной подготовкам, вождению боевых машин, радиационной, химической, биологической защите.

Также проверено состояние более 1 тыс. единиц вооружения и военной техники (ВВТ), состояние воинской дисциплины и правопорядка, качество организации всестороннего обеспечения деятельности войск.

Кроме того, более 50% личного состава подразделений выполняли упражнения и нормативы в ночное время суток с использованием приборов и прицелов ночного видения.

Контрольная проверка стала завершающим этапом подготовки соединения в 2017 учебном году и проверкой их готовности к выполнению поставленных задач.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Мотострелковые войска , Войска РХБ защиты , ВВТ
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