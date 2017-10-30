30.10.2017 (14:14)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в течение трех месяцев совершенствовали навыки в горно-лесистой местности

В летнем периоде обучения на российской военной базе в Абхазии в рамках занятий по боевой подготовке проведено свыше 20 полевых выходов, длительность которых составляла от 20 дней до 2 месяцев.

Каждый военнослужащий соединения совершенствовал профессиональные навыки в условиях горно-лесистой и прибрежной местности в среднем в течение около трех месяцев. Занятия проводились на Нагвалоу и Цабал в Абхазии, а также на полигонах в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях.

В ходе занятий в полевых условиях мотострелки, танкисты и артиллеристы военной базы постоянно выполняли контрольные и боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники - орудий современных бронетранспортеров БТР-82АМ, новейших танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня «Град», 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Также в ходе полевых выходов личный состав соединения принял участие в около 500 тактических занятиях и учениях по боевому слаживанию подразделений. Военные водители и механики-водители выполняли вождение боевых машин по дорогам с различным покрытием и рельефом местности.

Всего в мероприятиях боевой подготовки в полевых условиях принимали участие более 2,5 тыс. военнослужащих базы, при этом было задействовано свыше 500 единиц военной техники.

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