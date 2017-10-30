30.10.2017 (13:57)

Артиллеристы ВВО с начала текущего года выполнили более 4 тыс. огневых задач с боевой стрельбой

С начала текущего года военнослужащими ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа (ВВО) в ходе мероприятий боевой подготовки было выполнено более 12 тыс. огневых задач.

Помимо этого, артиллеристы выполнили более 4 тыс. огневых задач с боевой стрельбой, в том числе прямой (полупрямой) наводкой, с применением технических средств разведки и комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Свыше 1,5 тыс. огневых задач артиллеристы отработали в ночное время. В целях повышения профессионального мастерства ракетчиков и артиллеристов было проведено более 150 тактических и тактико-специальных учений, а также около 10 масштабных командно-штабных учений.

Напомним, в текущем году военнослужащие соединения ракетных войск ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, прошли переобучение на новые оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и выполнили боевые пуски на полигоне Капустин Яр.

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