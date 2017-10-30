30.10.2017 (13:13)

Более 1000 цифровых радиостанций «Азарт-П1» поступили в войска ЦВО по Гособоронзаказу

Более 1000 цифровых портативных радиостанций шестого поколения «Азарт-П1» поступили по Гособоронзаказу в войска Центрального военного округа (ЦВО).

Новые средства связи поступили на вооружение воинских частей и подразделений 90-й танковой дивизии, дислоцированной на Урале.

Портативные радиостанции «Азарт-П1» предназначены для засекреченной связи тактического звена, обеспечены помехоразведзащищенностью и способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов. Возможности устройств позволяют настраиваться на любые частоты, обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов.

«Азарт-П1» сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, шифрокоды, определять координаты с помощью ГЛОНАСС. Дальность действия — до 4 км.

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