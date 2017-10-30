30.10.2017 (12:24)

Корабли Черноморского флота выполнили ракетную стрельбу по надводной цели

В соответствии с планом боевой подготовки экипажи малого противолодочного корабля «Муромец» и малого ракетного корабля «Мираж» в составе разнородной тактической группы выполнили стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Оса» по морской цели.

По мишенной позиции, имитирующей малоразмерную морскую цель, было выполнено 4 пуска ракет.

Данные телеметрии и видеозаписи с беспилотных летательных аппаратов подтвердили успешность выполнения боевого упражнения, цель поражена.

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