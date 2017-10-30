30.10.2017 (11:47)

На полигоне в Амурской области апробирован ряд новых тактических приемов

На полигоне в Амурской области военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) отработаны новые тактические приемы. В ходе трехдневного учения разведывательные подразделения проводили диверсионные действия, изматывая превосходящего по численности условного противника и затягивая его передовые силы в «огневой мешок».

На пути выдвижения передовых частей условного противника устраивались засады, проводились минирование и завалы дорог.

Часть задач по артиллерийскому обеспечению выполняли специально созданные группы, состоящие из гранатометчиков и стрелков прикрытия. Гранатометчики поражали бронеобъекты последовательно, выпуская по несколько выстрелов по одной цели одновременно. Ранее такие группы на учении не применялись.

Эти подразделения проходят обучение по экспериментальной программе боевой подготовки НИР «Колесо» специально предусмотренной для подготовки военнослужащих по контракту.

Всего в учении приняли участие около 1 тысячи военнослужащих и было задействовано более 200 единиц различной военной техники.

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