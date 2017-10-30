30.10.2017 (11:44)

Российские военнослужащие в Приднестровье открыли памятную доску в честь Героя Советского Союза Семёна Осадчего

На стене гарнизонного офицерского клуба Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) открыли памятную доску.

В мероприятии приняли участие военнослужащие ОГРВ ПРРМ, а также представители Приднестровского регионального отделения Межрегиональной общественной организации Российской Федерации и Тираспольской общественной организации «Совет ветеранов миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов «Миротворец».

Памятный знак открыли в честь лейтенанта Осадчего Семёна Кузьмича, которому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза «за образцовое выполнение специальных заданий по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявленный в этом деле героизм».

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