30.10.2017 (11:16)
В Московской области прошли тренировки с подразделениями антитеррора ЗВО
В Московский области прошли тренировки с подразделениями антитеррора Западного военного округа (ЗВО) по отражению условных террористических атак на стратегически важные объекты военного гарнизона.
По замыслу тренировки условные террористы проникли на территорию военного городка и предприняли попытки минирования и подрыва складов материально-технических средств.
В ходе тренировок были отработаны практические действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных незаконных вооруженных формирований, вопросы оперативного вывода техники и подразделений усиления в районы выполнения задач.
Подразделения антитеррора при поддержке группы усиления блокировали условных террористов в районе складских помещений. Установив дымовую завесу с целью дезориентации снайпера нападавших, военнослужащие нейтрализовали условных террористов. Саперы провели инженерную разведку и обезвредили взрывные устройства, установленные условными террористами.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, роль условных террористов сыграли военнослужащие разведывательных подразделений, а в ходе ведения учебного боя было использовано значительное количество средств имитации холостых боеприпасов.
К тренировкам привлекались около 100 военнослужащих.