30.10.2017 (11:11)

Надводные корабли Балтийского флота с начала года провели в море свыше полутора тысяч суток

30 октября в России отмечается День основания Российского флота. В этот день в 1696 году Боярской думой по настоянию Петра I было принято решение о начале строительства флота – «Морским судам быть». В Военно-Морском Флоте эта дата, согласно приказу главнокомандующего ВМФ, отмечается как профессиональный праздник – День моряка-надводника.

Моряки-надводники Балтийского флота встречают свой профессиональный праздник с хорошими показателями в боевой учебе. Экипажами кораблей флота в этом году выполнено около 400 боевых упражнений, в том числе – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. За это время кораблями сдано более 100 курсовых задач в морских полигонах Балтийского моря. Наплаванность надводных сил Балтийского флота с начала года составила более 2000 суток. В общей сложности, надводные корабли и суда обеспечения прошли свыше 150 тысяч морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы.

Надводные корабли Балтийского флота приняли участие в совместных учениях с ВМС Китая «Морское взаимодействие-2017», отработали задачи в акватории Балтийского моря в рамках совместного стратегического учения «Запад-2017», неоднократно выполняли задачи дальних океанских походов в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море. В этом году моряки-балтийцы совершили свыше 10 неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств, а также принимали у себя делегации иностранных ВМС.

В настоящее время выполняют задачи в различных районах Мирового океана 6 боевых кораблей и судов обеспечения флота, среди которых корветы «Бойкий», «Сообразительный» и средний морской танкер «Кола», недавно вышедшие в дальний океанский поход из пункта постоянного базирования.

Моряки Балтийского флота достойно выполняют возложенные на них обязанности, совершенствуют профессиональное мастерство и морскую выучку, добросовестно выполняют свой воинский долг, с честью несут нелегкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению ее безопасности. За спешное решение задач дальних походов, заслуги в укреплении обороноспособности страны, морскую выучку, поддержание высокой боевой готовности и отвагу более 30 моряков-балтийцев награждены различными государственными и ведомственными наградами.

Традиционно в этот день на кораблях Балтийского флота пройдут торжественные построения личного состава и подъем Андреевского флага и флагов расцвечивания, митинги, чествование лучших специалистов.

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