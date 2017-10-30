30.10.2017 (11:06)

В горах Дагестана артиллеристы ЮВО уничтожили базу условных террористов

На общевойсковом полигоне Дальний в рамках сдачи итоговой проверки за 2017 учебный год артиллеристы мотострелковой бригады Южного военного округа, дислоцированной в Дагестане, выполнили огневое подавление группировок условных террористов, находящихся в горах.

В стрельбах было задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники.

Расчеты боевых машин вели огонь по одиночным и групповым целям на дальность до 15 км из самоходных гаубиц «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град-М», минометов «Сани» и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс».

Особое внимание во время сдачи итоговой проверки было уделено работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, гирокомпасе, средствах связи, при ведении разведки в горах с применением беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орлан».

Командиры отработали принятие решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и корректировке огня артиллерии с учётом поступающих разведданных о местонахождении условных террористов.

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