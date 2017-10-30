30.10.2017 (10:55)

Первые прибывшие группы новобранцев российской военной базы в Абхазии осваивают курс общевойсковой подготовки в Адыгее

Первые прибывшие группы новобранцев осеннего призыва 2017 года, отобранные для военной службы в подразделениях российской военной базы в Абхазии, приступили к осваиванию курса общевойсковой подготовки в воинской части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Адыгее.

Молодые люди были призваны военными комиссариатами Чувашии, Мордовии и Марий Эл. В воинскую часть они прибыли железнодорожным и авиационным транспортом в конце прошлой недели в сопровождении офицеров соединения.

На начальном этапе военной службы новоиспеченные солдаты освоят азы боевой подготовки – изучат общевоинские уставы, тактико-технические характеристики стрелкового оружия и боевых машин. Каждый из них сдаст нормативы по физической и тактической подготовке.

В завершении курса общевойсковой подготовки новобранцы выполнят первые в жизни упражнения учебных стрельб из автоматов АК-74, а также будут приведены к Военной присяге, после чего отправятся в Абхазию.

По прибытии на военную базу с молодым пополнением будут работать психологи, которые проведут специальное анкетирование и тестирование для определения уровня их морально-психологического состояния.

В соединении, дислоцированном в районе города Гудаута, созданы все условия для скорейшей адаптации призывников. Военнослужащих разместят в современных казармах модульного типа, оснащенных душевыми кабинами и системами кондиционирования воздуха. Все помещения оборудованы чайными комнатами, в которых они смогут выпить чаю, почитать свежую российскую прессу и сыграть в настольные игры.

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