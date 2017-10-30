30.10.2017 (10:31)

Спецназ ВДВ в 2017 году получит более 500 парашютов «Арбалет-2»

В текущем году спецназ ВДВ получит более 500 парашютов «Арбалет-2». При этом 300 таких парашютных систем специального назначения «Арбалет-2» уже находятся в разведывательных подразделениях соединений ВДВ, которые дислоцируются на территории Тульской, Ивановской, Псковской и Московской областей.

Парашют «Арбалет-2» будет использоваться спецназом ВДВ для десантирования из самолётов и вертолётов с полётной массой парашютиста со спецснаряжением до 150 килограммов с высот до 8000 метров.

Поступающие комплекты парашютных систем распределяются по подразделениям специального назначения в плановом порядке. Управление воздушно-десантной подготовки ВДВ ведет учет их применения и распределения по воинским частям и соединениям.

Поступающая парашютная система «Арбалет-2» типа «крыло» способная развивать горизонтальную скорость до 60 километров в час и предназначена для десантирования парашютистов в составе групп специального назначения с комплектом необходимого вооружения и снаряжения.

Специальное строение купола и подвесной системы и системы управления позволяет осуществлять безопасное приземление военнослужащих с минимальным опытом прыжков.

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