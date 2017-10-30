30.10.2017 (10:23)

В Курской области расчеты радиоэлектронной борьбы ЗВО защитили стратегические объекты от высокоточного оружия условного противника

Расчеты соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО) отработали практические действия в полевых условиях по прикрытию стратегических объектов от удара высокоточного оружия в Курской области.

Личный состав подразделений РЭБ выполнил свыше 50 вводных задач радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов и налетов авиации условного противника, а также подавления и нарушения управления и каналов связи его войск.

Занятия проводились с расчетами поступивших в 2017 году на вооружение комплексов «Москва», «Мурманск» и «Красуха-4С».

Всего военнослужащие выполнили задачи на 30 различных комплексах, аппаратах и станциях радиоэлектронной борьбы, в том числе отработали вопросы обороны аппаратных и станций при атаке диверсионных групп с применением отравляющих веществ и газов.

Начавшиеся практические занятия в полевых условиях являются начальным этапом подготовки к военному конкурсу «Электронный рубеж-2018» для военнослужащих подразделений РЭБ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице