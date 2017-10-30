30.10.2017 (10:17)

Танкисты ЮВО выполнили в Чечне ночные контрольные стрельбы методом «танковой карусели»

На полигоне Гвардеец танковые экипажи мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Чеченской Республике, на танках Т-72Б3 выполнили контрольные стрельбы за 2017 учебный год с использованием тактики «Танковая карусель» в ночное время суток.

В ходе выполнения упражнений огонь по мишеням, имитирующим тяжелую технику условного противника, велся экипажами танков беспрерывно с места при фронтальном и фланговом движении в рамках одного заезда по маршруту.

Пока первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу, второй занимает позицию для стрельбы с места. При этом сектора стрельбы, последовательность поднятия мишеней и расстояние до них экипажу танка заранее неизвестны.

Динамично меняющаяся тактическая и мишенная обстановка развивают у экипажа оперативную реакцию и способность действовать нестандартно при решении боевой задачи.

В новом методе реализованы сложные задачи для экипажа. В частности, на 200 м увеличена максимальная дальность ведения огня из 125-мм орудия танка – до 2200 метров. За счёт сокращения времени показа мишеней сократилось время прицеливания, возросли темпы стрельбы.

Танк Т-72Б3 оснащён улучшенной системой управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем «Сосна-У», цифровыми средствами связи последнего поколения, а также цифровым баллистическим вычислителем, оптические каналы которого позволяют уверенно брать на сопровождение цель типа «танк» на дистанциях до 5 тысяч метров.

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