30.10.2017 (09:45)

Количество учений в ЗВО выросло на 25 %

2017 учебный год в Западном военном округе (ЗВО) позволил нарастить боевой потенциал и увеличить количество учений на 25% по сравнению с предыдущим годом. Это позволило на качественно более высоком уровне решать задачи в ходе различных плановых мероприятий и при внезапных проверках. Так, только командно-штабных учений и тренировок в округе проведено свыше 60.

Серьёзным испытанием для объединений, соединений и частей ЗВО стало совместное стратегическое учение «Запад-2017», которое проходило в середине сентября. В это время были проверены вопросы приведения в высшую степень боеготовности округа, войска на штатной технике совершили марши в районы сосредоточения и на полигоны. Личный состав отработал учебно-боевые нормативы в условиях, максимально приближенных к боевым, приобрёл навыки организации и ведения боя с передислокацией на новые рубежи. Командиры всех степеней и штабы совершенствовали подходы к планированию и организации управления подчинёнными соединениями и частями.

В целом в ходе всего периода обучения по всем основным предметам (тактическая и огневая подготовка, вождение) в войсках проведено 100 процентов запланированных занятий. При этом практически половина из них – в ночных условиях.

По информации управления боевой подготовки ЗВО, в 2017 учебном году можно говорить о качественном росте основных показателей. Количество соединений и воинских частей, получивших хорошие оценки, возросло на 16%. В танковых подразделениях увеличился средний балл за выполнение упражнений стрельб штатным снарядом и средний навод механиков-водителей танков.

Эффективности обучения личного состава способствует пристальное внимание к командирской подготовке. В условиях всё более интенсивной боевой учёбы к офицерскому составу предъявляются повышенные требования. Различные мероприятия командирской учёбы охватывают все категории офицеров и носят системный характер. Всячески поощряется самообразование. Это позволяет командирам частей и подразделений постоянно совершенствоваться и соответственно на более высоком уровне проводить занятия с подчинёнными, уходить от шаблона и проявлять разумную инициативу.

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